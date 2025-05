POL-PDLU: Speyer - Diebstahl eines E-Scooters

Speyer (ots) - Am Samstagmorgen um 08.52 Uhr wurde der Polizeiwache Speyer ein Falschfahrer auf der B9 Richtungsfahrbahn Germersheim Höhe Anschlussstelle Speyer-West gemeldet, der in Schrittgeschwindigkeit in Richtung Ludwigshafen fuhr. Es handelte sich um einen weißen Transporter mit Anhänger, auf welchem ein kleiner Bagger transportiert wurde. Trotz intensiver Fahndungsmaßnahmen mehrerer Polizeidienststellen konnte ...

