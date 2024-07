Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Tätlicher Angriff auf einen Polizeibeamten nach Ruhestörung

Suhl (ots)

In den Morgenstunden des 27.07.2024 um 01:00 Uhr wurden die Kollegen des Inspektionsdienstes der Landespolizeiinspektion Suhl von Anwohnern der Hufelandstraße in Suhl gebeten, für Ruhe zu sorgen. In der Nachbarschaft sollen nach einem Trinkgelage mehrere Personen in Streit geraten sein. Vor Ort erschien die Lage zunächst ruhig und die Ansammlung der Personen war in Begriff, sich aufzulösen. Unvermittelt attackierte hier ein 40jähriger, Amts bekannter Mann einen Polizeibeamten von hinten, sodass in der Folge Pfeefferspray zum Einsatz kam, um der Lage Herr zu werden. Die Hinterhältigkeit des Täters hat nunmehr ein Strafverfahren zur Folge, in welchem er sich alleine verwantworten muss.

