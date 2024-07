LPI-SHL: Mit Mülllaster in den Gegenverkehr geraten

Trusetal (ots) - Ein Traktorfahrer befuhr Donnerstagabend die Erzstraße in Trusetal in Richtung Atterode. In einer Linkskurve mit Steigung löste sich plötzlich der Anhänger vom Traktor und dieser wiederum krachte unkontrollierbar in eine Hauswand. Die Trümmer verteilten sich auf mehrere Zimmer. Ein Statiker kam und stellte fest, dass das Haus vorerst nicht mehr bewohnbar ist. Die Anwohner kamen in Ferienwohnungen unter. Der Anhänger konnte noch nicht geborgen werden. ...

mehr