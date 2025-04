POL-WAF: Warendorf. Bei Kontrolle ohne Führerschein unterwegs

Warendorf (ots) - Am Mittwoch (09.04.2025) in der Zeit zwischen 11.30 und 12 Uhr wurde auf einem Parkplatz eines Supermarktes an der Mühlenfeldstraße in Wadersloh ein geparkter VW T-Cross beschädigt. Der Unfallverursacher flüchtete. Wer kann Angaben zum Verursacher oder dem beteiligten Auto machen? Hinweise nimmt die Polizei in Beckum, Telefon 02521/911-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen. ...

mehr