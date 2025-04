Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Mit Auto unter Drogeneinfluss vor Polizei geflüchtet

Warendorf (ots)

Am Mittwoch (9.4.2025) gegen 15.10 Uhr wollten Polizisten am Gebrüder-Kerkmann-Platz in Ahlen einen Pkw kontrollieren. Den Beamten war bekannt das der Eigentümer keinen Führerschein besitzt. Als der Fahrer den Streifenwagen bemerkte beschleunigte er sein Fahrzeug und missachtete das Rotlicht der Ampel, vor der er gestanden hatte. Im weiteren Verlauf missachtete er das Rotlicht weiterer Ampeln und fuhr mit erhöhter Geschwindigkeit durch die Innenstadt. An der Kreuzung Friedrich-Ebert-Straße / Westfalendamm fuhr sich der Fahrer fest und konnte durch die Polizisten in Gewahrsam genommen werden. Zu einer Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmer kam es während der Verfolgung nicht. Bei der Überprüfung des Fahrers, einem 25-jährigen Ahlener, stellten die Beamten fest das er unter Drogeneinfluss stand. Einen Führerschein besaß er ebenfalls nicht. Die Beamten ordneten die Entnahme einer Blutprobe an, beschlagnahmten das Fahrzeug des Mannes und leiteten ein Ermittlungsverfahren gegen ihn ein.

