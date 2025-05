POL-PDLU: Metalldiebe unterwegs - Zeugen gesucht

Limburgerhof (ots) - Am Sonntagmorgen, den 04.05.2025 gegen 10:00 Uhr, kam es im Kreuzungsbereich L532 / K14 zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei PKW. Hierbei missachtete eine 47-jährige Fahrerin die Vorfahrt einer 29-jährigen. Durch den Unfall erlitt die 47-jährige Unfallverursacherin leichte Verletzungen. An beiden PKW entstand Sachschaden in Höhe von ca. 2.000 EUR. Rückfragen bitte an: Polizeidirektion ...

mehr