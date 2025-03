Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Geislingen - Motorradfahrer übersehen

Am Mittwoch nahm ein Autofahrer einem Motorrad die Vorfahrt.

Ulm (ots)

Der Unfall ereignete sich gegen 15.20 Uhr. Der 75-jährige BMW-Fahrer fuhr in der Burgstraße. Er bog nach links in die Werkstraße ab. Dabei missachtete er die Vorfahrt des in der Werkstraße fahrenden 16-Jährigen mit seinem Aprilia Motorrad. Der 16-Jährige konnte nicht mehr bremsen und prallte dem BMW in die Fahrzeugseite. Der 16-Jährige erlitt leichte Verletzungen. Der Schaden an den fahrbereiten Fahrzeugen wird auf etwa 3.000 Euro geschätzt.

+++++++ 0428062(TH)

Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell