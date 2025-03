Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Wäschenbeuren - Vorfahrt missachtet

Am Mittwoch verursachte ein 14-Jähriger mit seinem E-Scooter einen Unfall.

Gegen 20.30 Uhr fuhr der 14-Jährige mit seinem E-Scooter in der Mörikestraße. Der Jugendliche fuhr, ohne auf den Verkehr zu achten, in die Wäscherhofstraße ein. Dabei missachtete er die Vorfahrt eines 32-jährigen Peugeot Fahrers. Im Einmündungsbereich kam es zum Unfall. Der Jugendliche erlitt schwerere Verletzungen und kam in ein Krankenhaus. Es entstand geringer Sachschaden. Die Polizei Uhingen hat den Unfall aufgenommen.

