POL-PDLU: Einbruch in Sozialstation

Hochdorf-Assenheim (ots)

In der Nacht von Sonntag auf Montag gelangen bislang unbekannte Täter auf unbekannte Weise in eine Sozialstation in der Böhler Straße. Die Täter scheiterten beim Versuch eine Tür zum Treppenhaus zu öffnen und hatten lediglich Zutritt zum Putzmittellager. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurden lediglich Getränke entwendet. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06235 / 495-0 oder per E-Mail (pischifferstadt@polizei.rlp.de) bei der Polizeiinspektion Schifferstadt zu melden.

