POL-HA: Trunkenheitsfahrt auf E-Roller - 29-Jähriger schätzt Promillewert falsch ein

Der seit dem 17.05.2025 vermisste 18-jährige Hagener Mick-Maurice L. wurde am Sonntag (19.05.2025) wohlbehalten in Bayern von der Bundespolizei angetroffen. Er befindet sich wieder in familiärer Obhut. (sch)

