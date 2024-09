Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Kollision zwischen Radfahrer und Pkw

Neuss (ots)

Am Freitag (30.8.) kam es gegen 13.30 Uhr zu einem Zusammenstoß an der Kreuzung Römerstraße und der Straße "Im Tal" in Neuss. Nach bisherigen Erkenntnissen wollte eine 60-jährige Frau aus Krefeld mit ihrem PKW von der Römerstraße aus auf einen Parkplatz abbiegen und stieß dabei mit einem entgegenkommenden Radfahrer zusammen. Dieser entfernte sich jedoch, bevor die Polizei verständig oder die Personalien ermittelt werden konnten.

Der Radfahrer kann wie folgt beschrieben werden: männlich, etwa 25 Jahre alt, 180 Zentimeter groß und von schlanker Statur. Er soll ein deutsches Erscheinungsbild mit kurzen blonden Haaren und auffällig braunen Zähnen haben. Bekleidet war er mit einem weißen T-Shirt mit schwarzem Aufdruck, einem karierten blauen Baumwollhemd und einer Jeans. Er fuhr ein offenbar selbst bemaltes, blaues Fahrrad.

Das Verkehrskommissariat 1 hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die Hinweise zur Sache geben können, sich zu melden.

Auch der am Geschehen beteiligte Radfahrer wird gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen. Alle Hinweise bitte an 02131 3000.

Die Straßenverkehrsordnung regelt die Pflichten aller Unfallbeteiligten. Demnach haben die Beteiligten unter anderem unverzüglich zu halten und sich über die Unfallfolgen zu vergewissern. Anderen am Unfallort anwesenden Beteiligten und Geschädigten sind insbesondere die Personalien anzugeben. Das "Unerlaubte Entfernen vom Unfallort" - so die korrekte Bezeichnung - ist kein Kavaliersdelikt. Neben einer Geld- oder im schlimmeren Fall Freiheitsstrafe drohen dem Täter Fahrverbot oder Führerscheinentzug.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell