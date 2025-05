Polizei Hagen

POL-HA: Mann mit 1,7 Promille widersetzt sich Hausverbot

Hagen-Mitte (ots)

In der Nacht auf Sonntag (18.05.2025) nahmen Polizeibeamte in der Innenstadt einen alkoholisierten Mann in Gewahrsam, der zuvor in einer Gaststätte randaliert hatte. Gegen 02.15 Uhr alarmierte der Sicherheitsdienst einer Bar in der Elberfelder Straße die Polizei. Ein 53-jähriger Mann hatte wegen seines Verhaltens ein Hausverbot erhalten, wollte die Örtlichkeit aber nicht verlassen. Den Beamten gegenüber verhielt sich der in Hagen wohnhafte Mann sofort aggressiv und schrie lautstark. Ein Atemalkoholtest zeigte einen Wert von 1,72 Promille an. Die Polizisten nahmen den 53-Jährigen in Gewahrsam, da er auch nach mehrmaliger Aufforderung einem Platzverweis nicht nachkam. (sen)

