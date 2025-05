Polizei Hagen

POL-HA: Versuchter Einbruch - Polizei nimmt Tatverdächtigen fest

Hagen-Eckesey (ots)

In der Nacht auf Montag (19.05.2025) versuchte ein 37-Jähriger in ein Autohaus an der Eckeseyer Straße einzubrechen und konnte vor Ort von Einsatzkräften der Polizei gestellt werden. Um kurz vor 4 Uhr wurden der Polizei im Bereich eines Autohauses zwei verdächtige Männer gemeldet, die mutmaßlich in die Büroräume eindringen wollten. Als die Beamten kurze Zeit später vor Ort erschienen, konnten sie einen 37 Jahre alten Mann antreffen, der unter anderem Werkzeug dabeihatte. Da der Mann bereits wegen diverser Eigentumsdelikte polizeilich in Erscheinung getreten war, leiteten die Einsatzkräfte ein Ermittlungsverfahren ein und nahmen den 37-Jährigen vorläufig fest. (rst)

