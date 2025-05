Polizei Hagen

POL-HA: 18-jähriger Muck-Maurice L. aus Hagen vermisst - Polizei bittet um Hinweise

Hagen (ots)

Die Polizei Hagen bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche nach dem 18-jährigen Muck-Maurice L. Der junge Mann verließ am Abend des 17.05.2025 die elterliche Wohnung und ist seither unbekannten Aufenthalts.

Muck-Maurice L. ist geistig beeinträchtigt und weder zeitlich noch örtlich orientiert. Er ist daher nicht in der Lage, sich eigenständig zu orientieren oder nach Hause zurückzufinden. In der Vergangenheit wurde er bereits in anderen Bundesländern, unter anderem außerhalb von Nordrhein-Westfalen, angetroffen. Es ist möglich, dass er sich in Richtung Bayern begeben hat. Er führt seinen Schwerbehindertenausweis mit sich.

Muck-Maurice ist etwa 170 cm groß, schlank, hat blonde Haare und war zuletzt bekleidet mit einem grünen T-Shirt, einer dünnen schwarz-weißen Jacke, einer blauen Jeans mit Beschädigungen im vorderen Bereich sowie dunklen Stoffschuhen der Marke "Fila".

Die Polizei Hagen bittet darum, mögliche Hinweise zum Aufenthaltsort von Muck-Maurice L. unter der Telefonnummer 02331- 986 2066 mitzuteilen. In dringenden Fällen sollte der Polizeinotruf 110 gewählt werden. (sch)

Ein Foto des Vermissten finden Sie auf dem Fahndungsportal der Polizei NRW unter folgendem Link: https://polizei.nrw/fahndung/168610

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell