Polizei Hagen

POL-HA: Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr - Unbekannter zieht Nothahn in Bus

Hagen-Mitte (ots)

Ein bislang unbekannter Jugendlicher brachte am Freitagabend (16.05.2025) am Hauptbahnhof einen Linienbus zum Stehen, indem er grundlos den Nothahn zog. Kurz vor dem Halt am Berliner Platz bemerkte der Fahrer plötzlich ein Ruckeln und erkannte, dass der Nothahn an einer der hinteren Türen gezogen wurde. Mehrere Zeugen sagten den Polizeibeamten später, dass der Tatverdächtige mit zwei weiteren Personen unterwegs war und nach dem Betätigen der Notfall-Einrichtung flüchtete. Er war etwa 17 bis 19 Jahre alt und 170 cm bis 180 cm groß. Der Unbekannte trug einen schwarzen Jogginganzug, eine Baseballcap, hatte eine kräftige Statur und ein rundliches Gesicht. Die Beamten leiteten ein Strafverfahren wegen des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr ein. Weitere Zeugenhinweise werden unter der Rufnummer 02331-986 2066 entgegengenommen. (sen)

