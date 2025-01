Polizei Hamburg

POL-HH: 250103-1. Festnahme nach Tötungsdelikt in Hamburg-Groß Borstel

Hamburg (ots)

Tatzeit: 02.01.2025, 20:30 Uhr

Tatort: Hamburg-Groß Borstel, Gert-Marcus-Straße

Im Stadtteil Groß Borstel kam es am Donnerstagabend zu einem vollendeten Tötungsdelikt. Der Tatverdächtige muss sich heute vor einem Haftrichter verantworten.

Nach dem bisherigen Ermittlungsstand waren Nachbarn auf Schreie aufmerksam geworden, hatten die schwer verletzte Geschädigte (38) im Treppenhaus vorgefunden und daraufhin einen Notruf abgesetzt. Nach den weiteren Angaben sollte ein Mann in Begleitung eines Kindes vom Tatort geflüchtet sein.

Die Polizei leitete sofort umfangreiche Fahndungsmaßnahmen ein, in deren Verlauf der Tatverdächtige an der Wohnanschrift von Familienangehörigen im Stadtteil Winterhude gestellt und vorläufig festgenommen wurde. Bei ihm handelt es sich um den Ehemann der Getöteten, einen 38-jährigen Deutsch-Amerikaner. Das gemeinsame Kind (3) wurde in der Wohnung der Angehörigen angetroffen und zur Begutachtung vorsorglich in ein Krankenhaus transportiert.

Die Geschädigte wies mehrere Stichverletzungen auf, denen sie trotz umfangreicher Reanimationsmaßnahmen jedoch erlag.

Das Kriseninterventionsteam des Deutschen Roten Kreuzes übernahm die psychosoziale Akutbetreuung von Zeugen und Familienangehörigen.

Nach einem Einsatz des Kriminaldauerdienstes übernahmen die Abteilung für Kapitaldelikte der Staatsanwaltschaft Hamburg und die Mordkommission (LKA 41) noch am Abend die Ermittlungen.

Zu den Hintergründen der Tat liegen derzeit noch keine weiteren Erkenntnisse vor. Hierzu dauern die weiteren Ermittlungen von Staatsanwaltschaft und Polizei an.

Der Tatverdächtige soll heute einem Haftrichter vorgeführt werden.

