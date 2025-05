POL-HA: Vermisster 18-Jähriger wohlbehalten angetroffen

Hagen-Mitte (ots) - In der Nacht auf Sonntag (18.05.2025) nahmen Polizeibeamte in der Innenstadt einen alkoholisierten Mann in Gewahrsam, der zuvor in einer Gaststätte randaliert hatte. Gegen 02.15 Uhr alarmierte der Sicherheitsdienst einer Bar in der Elberfelder Straße die Polizei. Ein 53-jähriger Mann hatte wegen seines Verhaltens ein Hausverbot erhalten, wollte die Örtlichkeit aber nicht verlassen. Den Beamten ...

mehr