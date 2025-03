PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Einbruch in Einfamilienhaus +++ Einbruch in geparkten Pkw +++ Anruf durch falsche Polizeibeamte +++ Verkehrsunfallflucht mit Sachschaden

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1. Einbruch in Einfamilienhaus,

Oberursel-Oberstedten, Buchenweg, Mittwoch, 26.03.2025, 18:30 Uhr bis 21:45 Uhr (je) Am Mittwochabend kam es zwischen 18:30 Uhr bis 21:45 Uhr wurde im Buchenweg in Oberursel-Oberstedten in Einfamilienhaus von Einbrechern aufgesucht. Unbekannte Täter durchsuchten das Haus nach Wertsachen. Anschließend entfernten sich in unbekannte Richtung. Es wurde Schmuck entwendet.

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der Rufnummer 06171 - 6244-0 entgegen.

2. Einbruch in geparkten Pkw,

Steinbach, Siemensstraße, Bahnhof S-Bahnhof, Mittwoch, 26.03.2025, (je) Zu einem Einbruch in geparkten Pkw kam es am Mittwoch, 26.03.2025, tagsüber in der Siemensstraße in Steinbach. Unbekannte Täter schlugen bei einem weißen Ford Focus eine Seitenscheibe ein und durchsuchten das Fahrzeug nach Wertsachen. Glücklicherweise wurde nichts aus dem Fahrzeug gestohlen. Die Einbrecher entfernten sich im Anschluss in unbekannte Richtung. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 300 EUR.

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der Rufnummer 06171 - 6244-0 entgegen.

3. Anruf durch falsche Polizeibeamte,

Königstein, Mittwoch, 26.03.2025 16:00 Uhr

(je) Am Mittwochnachmittag, gegen 16:00 Uhr kam es in Königstein zu einem Betrug durch einen Anruf von falschen Polizeibeamten. Der Geschädigte wurde durch den Betrüger angerufen der sich als Polizeibeamte ausgab. Sie hätten Einbrecher festgenommen und behaupteten, dass sie ein Zettel aufgefunden hätten mit dem Namen des Geschädigten und dem Hinweis, dass er im Besitz von Gold sei. Die Ängste des Geschädigten konnten so geschürt werden, dass er durch den Betrüger überredet werden konnte, sein Gold den falschen Polizeibeamten auszuhändigen.

Es kam zur Übergabe von Gold im Wert von über 50.000 EUR.

Beherzigen Sie den Rat der Polizei: Bei solchen Telefonaten einfach aufzulegen ist nicht etwa unhöflich, sondern meist die einzige Möglichkeit, um die Täter los zu werden. Die Anrufer erreichen mittels geschickter Gesprächsführung, dass sie ihre Opfer dazu zu bewegen, ihr gesamtes Bargeld oder hochwertige Wertgegenstände irgendwo zu deponieren oder an Unbekannte zu übergeben. Daher der dringende Appell: Sollten Sie solche Anrufe erhalten, legen Sie sofort den Hörer auf. Weiterführende Informationen finden sie unter www.polizei-beratung.de.

4. Verkehrsunfallflucht mit Sachschaden, Oberursel, Wallstraße, Mittwoch, 26.03.2025, 10:00 Uhr bis 12:00 Uhr

(je) Am Mittwochvormittag kam es in Oberursel in der Wallstraße zu einer Verkehrsunfallflucht. Die unfallverursachende Person beschädigte mit einem unbekannten Fahrzeug beim Ein- bzw. Ausparken einen geparkten grauen Ford Transit. Der geparkte Pkw wurde an der rechten Fahrzeugseite beschädigt.

An dem Ford entstand Sachschaden in Höhe von ca. 2.000 EUR.

Hinweise nimmt die Polizeistation Oberursel unter der Telefonnummer 06171 - 6244-0 entgegen.

Original-Content von: PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell