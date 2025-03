PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Einbrecher zugange +++ Sachbeschädigung durch Graffiti +++ Verkehrsunfall mit verletzten E-Scooter Fahrer

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1. Versuchte Einbrüche in zwei Mehrfamilienhäuser, Königstein, Friedrich-Ebert-Straße, Montag, 24.03.2025, 18:00 Uhr bis Dienstag, 25.03.2025, 11:00 Uhr (je) In der Zeit zwischen Montagabend und Dienstagvormittag wurden in der Friedrich-Ebert-Straße in Königstein zwei Mehrfamilienhäuser von Einbrechern aufgesucht. Unbekannte Täter haben versucht, die Hauseingangstüren der Mehrfamilienhäuser aufzuhebeln. Die Täter scheiterten jedoch an den beiden Türen und entfernten sich in unbekannte Richtung. Der entstandene Sachschaden beträgt ca. 150 EUR. Hinweise nimmt die Polizeistation Königstein unter der Rufnummer 06174 - 9266-0 entgegen.

2. Einbrüche in zwei geparkte PKW,

Bad Homburg, Friedberger Straße, Parkplatz Waldfriedhof, Dienstag, 25.03.2025 13:45 Uhr bis 14:00 Uhr (je) Zu zwei Einbrüchen in geparkte Pkws kam es am Dienstag, 25.03.2025 in der Zeit von 13:45 Uhr bis 14:00 Uhr. Unbekannte Täter schlugen bei einem BMW Mini und bei einem VW Tiguan jeweils eine Seitenscheibe ein. Aus dem Mini wurde eine Handtasche entwendet. Aus dem VW wurde nichts mitgenommen. Die unbekannten Täter wurden möglicherweise durch die ausgelösten Alarmanlagen der beiden Fahrzeuge aufgeschreckt und entfernten sich in unbekannte Richtung. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 600 EUR. Hinweise nimmt die Polizeistation Bad Homburg unter der Rufnummer 06172 - 120-0 entgegen.

3. Versuchter Einbruch in Schuppen und Sachbeschädigung, Grävenwiesbach, Hundstadt, Freitag, 21.03.2025, 15:30 Uhr bis Montag, 24.03.2025, 11:00 Uhr

(je) In der Zeit zwischen Freitagnachmittag und Montagvormittag wurde versucht auf dem Gelände eines Gutshofes in Grävenwiesbach-Hundstadt in einen Schuppen einzubrechen. Unbekannte Täter versuchten die Tür des Schuppens aufzuhebeln, was aber nicht gelungen ist. Darüber hinaus wurden auf dem Gelände mehrere junge Bäume, ein Pkw und ein Metallgestell beschädigt. Die Täter entfernten sich anschließend in unbekannte Richtung. Hinweise nimmt die Polizeistation Usingen unter der Rufnummer 06081 - 9208-0 entgegen.

4. Sachbeschädigung durch Graffiti,

Bad Homburg, Louisenstraße, Parkanlage, Montag, 24.03.2025, 17:15 Uhr

(je) Am frühen Abend des vergangenen Montages kam es in einer Parkanlage in der Louisenstraße in Bad Homburg zu einer Sachbeschädigung durch Graffiti. Der Täter sprühte gegen 17:15 Uhr mit schwarzer Farbe ein Graffiti an eine Mauer. Der 25-jährige Täter konnte bei der Tat beobachtet und im Anschluss durch die verständigte Polizei festgenommen werden.

5. Verkehrsunfall mit verletzten E-Scooter Fahrer, Bad Homburg, Hindenburgring, Dienstag, 25.03.2025, 15:55 Uhr

(je) Am Dienstagnachmittag kam es in Bad Homburg auf dem Hindenburgring zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Linienbus und einem 77-jährigen E-Scooter Fahrer. Beim Vorbeifahren streifte der Linienbus den E-Scooter Fahrer. Dieser kam dadurch zu Fall und verletzte sich dabei. Der Fahrer kam zur weiteren Abklärung in eine Klinik.

