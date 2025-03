PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Sachbeschädigung an PKW +++ Verkehrsunfallflucht mit Sachschaden +++ Verfolgungsfahrt, Neu-Anspach +++ Polizeieinsatz in Neu-Anspach

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1. Sachbeschädigung an PKW,

Oberursel, Buchenweg, Freitag, 21.03.2025, 07:00 Uhr (je) Am Freitagmorgen gegen 07:00 Uhr kam es im Buchenweg in Oberursel zu einer Sachbeschädigung, indem unbekannte Täter Rollrasen quer über ein geparktes Fahrzeug gelegt hatten. Dabei wurde das Fahrzeug an der Fahrzeugfront beschädigt. Der Schaden beträgt ca. 700 Euro.

Hinweise nimmt die Polizeistation Oberursel unter der Rufnummer 06171 - 62400 entgegen.

2. Verkehrsunfallflucht mit Sachschaden, Oberursel, Lange Straße, Donnerstag, 20.03.2025, 21:30 Uhr - Freitag, 21.03.2025, 07:50 Uhr

(je) In der Nacht von Donnerstag auf Freitag in der Zeit zwischen 21:30 Uhr und 07:50 Uhr kam es in der Lange Straße in Oberursel zu einer Verkehrsunfallflucht. Beim Vorbeifahren wurde ein geparkter Renault Austral in der Farbe Weiß an der linken Fahrzeugseite beschädigt. Der Unfallverursacher kam seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nicht nach und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle.

Die Schadenshöhe beläuft sich auf ca. 2000 Euro.

Hinweise nimmt die Polizeistation Oberursel unter der Rufnummer 06171 - 62400 entgegen.

3. Verfolgungsfahrt, Neu-Anspach,

Neu-Anspach, Friedrich-Ludwig-Jahn-Straße, Freitag, 21.03.2025, 09:35 Uhr

(je) Am Freitagvormittag gegen 09:35 Uhr kam es in der Friedrich-Ludwig-Jahn-Straße in Neu-Anspach zu einer Verfolgungsfahrt. Ein 21-jähriger Mann versuchte sich einer Polizeikontrolle zu entziehen und flüchtete mit einem Pkw in Richtung Ortsausgang in die Feldgemarkung. Der Flüchtige missachtete das Anhaltesignal des Streifenwagens. Auf einem Feldweg musste der Flüchtige aufgrund der Straßenverhältnisse anhalten. Dort konnte die Person durch die Beamten vorläufig festgenommen werden. Verletzt wurde bei dem Einsatz niemand. Nach den polizeilichen Maßnahmen wurde die Person wieder entlassen. Ein entsprechendes Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

4. Polizeieinsatz in Neu-Anspach,

Neu-Anspach, Eppsteiner Weg, Freitag, 21.03.2025, 13:30 Uhr

(je) Am Freitag kam es im Eppsteiner Weg in Neu Anspach zu einem größeren Polizeieinsatz. Zunächst wurde durch Anwohner eine Prügelei zwischen mehreren Jugendlichen gemeldet. Von der Polizeistation Usingen wurden mehrere Streifenwagen in den Eppsteiner Weg entsandt. Darüber hinaus wurde der Rettungsdienst alarmiert.

Vor Ort stellte sich heraus, dass es sich um ein einvernehmliches Treffen der Jugendlichen handelte. Bei diesem Treffen hatten sich die Jugendlichen auch geschubst, zu Schaden kam aber niemand. Mit den Jugendlichen wurden eindringliche Gespräche geführt. Zu strafbaren Handlungen kam es nicht.

