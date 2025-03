PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Diebstähle+++Betrunkener E-Scooter-Fahrer+++Unfall mit E-Scooter+++Baumaschine entwendet+++Radfahrer im Kreisverkehr übersehen+++Betrunkener Radfahrer verunfallt+++Einbrüche +++Motorradfahrer gestürzt

Polizeidirektion Hochtaunus (ots)

Polizeistation Bad Homburg

Straftaten

Diebstahl eines E-Bikes

Tatort: 61352 Bad Homburg v. d. Höhe, Kalbacher Straße Tatzeit: Donnerstag den 20.03.2025, bis Freitag, 21.03.2025 Diebe gelangten in der Nacht vom 20.03.2025 auf den 21.03.2025 in die Tiefgarage eines Mehrfamilienhauses in der Kalbacher Straße in Bad Homburg. Dort entwendeten sie ein dort abgestelltes E-Bike. Im Anschluss gelang des den Tätern unerkannt zu flüchten, wobei sie das E-Bike sowie ein Schloss entwendeten. Zeugen der Tat melden sich bitte bei der Polizei in Bad Homburg unter Tel. +49 6172 / 120-0 oder per Mail an kvd.bad.homburg.ppwh@polizei.hessen.de. Hinweise können auch über die Online-Wache der Polizei Hessen unter www.polizei.hessen.de gegeben werden.

Betrunken auf einem E-Scooter unterwegs

Tatort: 61348 Bad Homburg, Hessenring

Tatzeit: Freitag den 21.03.2025, 23:45

Am Abend des 21.03.2025 fiel einer Streife der Polizeistation Bad Homburg im Bereich des Hessenrings ein 17-Jähriger auf einem E-Scooter auf. Bei der anschließenden Kontrolle erhärtete sich der Verdacht, dass der 17-Jährige unter dem Einfluss von Alkohol stand. Ein durchgeführter Atemalkoholtest bestätigte diesen Verdacht und ergab einen Wert von 1,04 Promille. Aufgrund der Alkoholisierung musste der 17-Jährige die Streife zur Polizeistation begleiten, wo eine Blutentnahme durchgeführt wurde. Zudem wurde seine Bescheinigung zum Begleiteten Fahren ab 17 Jahren sichergestellt.

Verkehrsunfall

3. Alleinunfall mit E-Scooter

Tatort: 61352 Bad Homburg v. d. Höhe, Ober-Eschbacher Straße Tatzeit: Samstag den 22.03.2025, 23:18 Uhr Am Abend des 22.03.2025 befuhr ein 37-Jähriger mit seinem E-Scooter die Ober-Eschbacher Straße in Bad Homburg. In Höhe der Hausnummer 33 stieß er hierbei gegen den Bordstein und fiel zu Boden. Durch den Sturz wurde er leicht verletzt. Als eine Streife der Polizeistation Bad Homburg zur Unfallstelle kam, ergab sich der Verdacht, dass der Herr unter dem Einfluss von Alkohol steht. Außerdem verfügte der E-Scooter über keinen gültigen Versicherungsschutz. Der Herr wurde anschließend in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht, wo seine Verletzungen behandelt und eine Blutentnahme durchgeführt wurde. Zeugen der Tat melden sich bitte bei der Polizei in Bad Homburg unter Tel. +49 6172 / 120-0 oder per Mail an kvd.bad.homburg.ppwh@polizei.hessen.de. Hinweise können auch über die Online-Wache der Polizei Hessen unter www.polizei.hessen.de gegeben werden.

Polizeistation Oberursel

Verkehrsunfälle:

Radfahrer im Kreisverkehr übersehen

61440 Oberursel, Oberurseler Straße

Freitag, 21.03.2025, 14:32 Uhr

Am Freitagmittag befuhr ein 59-jähriger Radfahrer den Kreisverkehr in der Oberurseler Straße in Höhe der Ludwig-Erhard-Straße. Ein 58-jähriger PKW-Fahrer missachtete den Vorrang des Radfahrers und fuhr in den Kreisverkehr ein, sodass es zum Zusammenstoß kam. Der Radfahrer stürzte und verletzte sich leicht.

Straftaten:

Baumaschinen von Baustelle entwendet

61440 Oberursel, Kastanienweg

Freitag, 21.03.2025, 18:00 Uhr bis Samstag, 22.03.2025, 08:00 Uhr

Durch unbekannte Täter wurde das Grundstück eines im Bau befindlichen Einfamilienhauses im Kastanienweg in Oberursel betreten. Dort entwendeten sie mehrere Baumaschinen und Werkzeuge im Wert von ca. 20.000EUR

Zeugenhinweise hierzu werden an die Polizeistation Oberursel unter der Rufnummer 06171 / 6240-0 erbeten.

Bargeld aus Kleintransporter gestohlen

61449 Steinbach (Taunus), S-Bahnhof Steinbach Freitag, 21.03.2025 16:30 Uhr bis Samstag, 22.03.2025, 08:50 Uhr

Im Tatzeitraum wurde durch unbekannte Täter ein auf dem Parkplatz des S-Bahnhofs Steinbach abgestellter Kleintransporter angegangen. Diese schlugen die Dreiecksscheibe neben der Fahrertür ein und gelangten so in das Fahrzeuginnere. Aus dem Fahrzeug entwendeten die Täter Bargeld in Höhe von 100EUR. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 200EUR beziffert.

Zeugen, die Beobachtungen in diesem Zusammenhang gemacht haben, werden gebeten sich mit der Polizeistation Oberursel unter der Telefonnummer 06171 / 6240-0 in Verbindung zu setzen.

Polizeistation Usingen

Betrunkener Radfahrer verunfallt

Unfallort: 61250 Usingen, Hubertusstraße Unfallzeit: Samstag, 22.03.2025, 16:17 Uhr

Sachverhalt: Am Samstag, den 22.03.2025, kam es gegen 16:17 Uhr in der Hubertusstraße in Usingen zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Radfahrer leicht verletzt wurde. Ein 73 Jahre alter Usinger befuhr mit einem Fahrrad die Hubertusstraße und stürzte hierbei ohne Fremdeinwirkung. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von mehr als 2 Promille. Bei dem Unfall verletzte er sich leicht und wurde vorsorglich in ein Krankenhaus eingeliefert. Gegen den Radfahrer wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet. Zeugen der Tat melden sich bitte bei der Polizei in Usingen unter Tel. +49 6081 / 9208 - 0 oder per E-Mail an kvd.bad.homburg.ppwh@polizei.hessen.de. Hinweise können auch über die Online-Wache der Polizei Hessen unter www.polizei.hessen.de gegeben werden.

Versuchter Einbruch in Garage

Tatort: 61273 Wehrheim, Am Pfarrhaus

Tatzeit: Freitag, 07.03.2025 bis Freitag, 21.03.2025

Sachverhalt: In der Zeit von Freitag, dem 07.03. bis zum 21.03.2025 kam es in der Straße Am Pfarrhaus in Wehrheim zu einem versuchten Einbruch in eine Garage. Hierbei wurde durch den oder die Täter versucht, die rückwärtige Tür der Garage aufzuhebeln, was jedoch nicht gelang. An der Garage entstand Sachschaden in geschätzter Höhe von 250 EUR. Zeugen der Tat melden sich bitte bei der Polizei in Usingen unter Tel. +49 6081 / 9208 - 0 oder per E-Mail an kvd.bad.homburg.ppwh@polizei.hessen.de. Hinweise können auch über die Online-Wache der Polizei Hessen unter www.polizei.hessen.de gegeben werden.

Einbruch in Einfamilienhaus

Tatort: 61267 Neu-Anspach, Kransberger Straße Tatzeit: Freitag, 21.03.2025, 18:30 Uhr bis 22:43 Uhr

Sachverhalt: Am Freitag, den 21.03.2025, kam es zwischen 18:30 und 22:43 Uhr in der Kransberger Straße in Neu-Anspach zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. Der oder die Täter versuchten zuerst die Terrassentür aufzuhebeln, was aber nicht gelang. Schließlich verschaffte man sich durch Einschlagen der Glasscheibe der Terrassentür Zutritt zum Haus und durchsuchte anschließend die Räumlichkeiten. Hier wurde dann unter anderem eine Geldkassette entwendet. Eine vollständige Auflistung des Diebesguts liegt hier noch nicht vor. Der entstandene Sachschaden am Haus wird auf ca. 1000 EUR geschätzt. Zeugen der Tat melden sich bitte bei der Polizei in Usingen unter Tel. +49 6081 / 9208 - 0 oder per E-Mail an kvd.bad.homburg.ppwh@polizei.hessen.de. Hinweise können auch über die Online-Wache der Polizei Hessen unter www.polizei.hessen.de gegeben werden.

Motorradfahrer verunfallt

Unfallort: L3025 zwischen Schmitten und Hunoldstal Unfallzeit: Freitag, 21.03.2025, 14:34 Uhr

Sachverhalt: Am Freitag, den 21.03.2025, kam es gegen 14:34 Uhr auf der L3025 zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Motorradfahrer verunfallte. Dieser blieb zum Glück unverletzt. Ein 22 Jahre alter Frankfurter befuhr mit einer BMW S1000R die L3025 aus Richtung Schmitten kommend in Richtung Hunoldstal. Hier verlor er aus bislang unbekannten Gründen die Kontrolle über das Motorrad und kam nach links von der Fahrbahn ab. Der Motorradfahrer blieb zum Glück unverletzt, am Motorrad entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden in geschätzter Höhe von 17.000 EUR. Zeugen des Unfalls melden sich bitte bei der Polizei in Usingen unter Tel. +49 6081 / 9208 - 0 oder per E-Mail an kvd.bad.homburg.ppwh@polizei.hessen.de. Hinweise können auch über die Online-Wache der Polizei Hessen unter www.polizei.hessen.de gegeben werden.

