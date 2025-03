PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Küchenbrand in einem Bad Homburger Mehrfamilienhaus

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

Am 23.03.2025 um 20:55 Uhr wurde durch einen Anwohner der Heuchelheimer Straße in Bad Homburg ein Küchenbrand gemeldet. Aus dem 1. Obergeschoss des besagten Mehrfamilienhauses sei Feuer aus dem Fenster zu sehen. Die daraufhin alarmierte Feuerwehr konnte die Angaben des Mitteilers bestätigen und den Brand in der Küche löschen. Eine 75 Jahre alte Bewohnerin der betroffenen Wohnung musste mit Verdacht auf eine schwere Rauchvergiftung in ein Frankfurter Krankenhaus transportiert werden. Die restlichen Hausbewohner, welche bei dem Feuerwehr.- und Polizeieinsatz ihre Wohnungen räumen mussten, konnten wieder in ihre Wohnungen zurück kehren. Der entstandene Sachschaden beschränkt sich auf die Brandwohnung. Die Höhe des Sachschadens konnte bis zum Zeitpunkt die Pressemitteilung noch nicht genauer beziffert werden.

Original-Content von: PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell