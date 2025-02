Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Einbrecher kamen über Dachterrasse; Fahrt endete im Graben: Fahrer schwer verletzt; Autos krachen auf Verzögerungsstreifen zusammen und mehr

1. Unfall mit mehreren Fahrzeugen. Drei Personen verletzt - Bundesautobahn 66 / Anschlussstelle Erlensee

(cb) Am Montagvormittag kam es auf der Bundesautobahn 66 in Fahrtrichtung Fulda an der Anschlussstelle Erlensee zu einem Verkehrsunfall mit mehreren beteiligten Fahrzeugen, bei dem drei Personen leichte Verletzungen davontrugen. Die Fahrerin eines gelben Opels wollte gegen 11.20 Uhr vom Beschleunigungsstreifen auf die Autobahn auffahren. Ersten Erkenntnissen nach wollte die 59-jährige Lenkerin des Opels offensichtlich auf die linke der drei Fahrspuren wechseln, achtete hierbei vermutlich nicht auf den Vorrang der anderen Verkehrsteilnehmer. Eine 72 Jahre alte Audi-Fahrerin befuhr den mittleren der drei Fahrstreifen und konnte einen Zusammenstoß mit dem gelben Kleinwagen nicht verhindern, sodass sie diesem auffuhr. Durch die Kollision geriet der gelbe Wagen ins Schleudern und krachte gegen die Mittelschutzplanke. Hier prallte der Kleinwagen wiederum ab und stieß mit einem auf der linken Fahrspur fahrenden blauen Mercedes zusammen. Durch den Unfall erlitten die drei Unfallbeteiligten leichte Verletzungen. Alle drei Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden wird auf 66.000 Euro geschätzt, wobei der Opel ein Totalschaden erlitt. Für die Dauer der Rettungs- und Bergungsarbeiten kam es in diesem Bereich zu Verkehrsbehinderungen. Zeugen werden gebeten, sich mit den Ermittlern der Polizeiautobahnstation in Langenselbold unter der Rufnummer 06183 91155-0 in Verbindung zu setzen.

2. Autos krachen auf Verzögerungsstreifen zusammen - Bundeautobahn 66 / Gelnhausen-West

(cb) Zwei Autos krachten am Donnerstag gegen 12.30 Uhr auf der Bundesautobahn 66 in auf dem Verzögerungsstreifen an der Anschlussstelle Gelnhausen West zusammen. Laut derzeitigem Erkenntnisstand fuhr ein 70 Jahre alter Fahrer eines grauen Mercedes auf dem rechten der beiden Fahrstreifen in Fahrtrichtung Fulda. Auf dem Verzögerungsstreifen befand sich zum gleichen Zeitpunkt der Fahrer eines schwarzen Vito. Vermutlich aus Unachtsamkeit kam der Lenker des grauen Mercedes nach rechts ab und kollidierte mit dem schwarzen Vito. Durch die Wucht des Zusammenstoßes geriet der schwarze Vito nach rechts in den Grünstreifen und kollidierte mit der dort angebrachten Schutzplanke. Beide Fahrzeugführer erlitten durch den Unfall leichte Verletzungen und mussten medizinisch versorgt werden. Die unfallbeteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden wird auf 16.500 Euro beziffert. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, setzen sich bitte unter der Rufnummer 06183 91155-0 mit den Beamten der Polizeiautobahnstation in Langenselbold in Verbindung.

3. Einbrecher kamen über Dachterrasse - Langenselbold

(cb) Unbekannte verschafften sich vermutlich über die Dachterrasse Zutritt in ein Haus in der Kleinsiedlung (einstellige Hausnummern) und durchsuchten dieses nach Wertgegenständen. Ersten Erkenntnissen nach gelangten die Einbrecher zwischen Freitag, 19 Uhr und Samstag, 14 Uhr, über die Garage auf die Dachterrasse, wo sie anschließend die Terrassentür aufhebelten und sich so Zugang zu dem Mehrfamilienhaus verschafften. Im Inneren des Hauses brachen sie mehrere Zwischentüren auf und durchsuchten die dahinterliegenden Räume nach Bargeld und Schmuck. Informationen zur entstandenen Schadenshöhe sowie zum Diebesgut liegen derzeit noch nicht vor. Die Beamten der Kriminalpolizei in Hanau haben die Ermittlungen aufgenommen und sind für Zeugenhinweise unter der Rufnummer 06181 100-123 erreichbar.

4. Fahrt endete im Graben: Fahrer schwer verletzt - Rodenbach

(cb) Am Montag gegen 22.15 Uhr kam es auf der Landstraße 3202 zwischen Rodenbach und Freigericht-Somborn zu einem Verkehrsunfall bei dem der 41 Jahre alte Fahrer eines schwarzen Audi im Straßengraben landete und dadurch schwerste Verletzungen erlitt. Vermutlich führte der Mann aus Freigericht seinen A4 mit GN-Kennzeichen unter Alkoholeinfluss, weshalb ihm Blut entnommen wurde. Durch den Unfall erlitt er schwerste Verletzungen im Bereich des Oberkörpers und musste zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Sachschaden am Audi wird auf 10.000 Euro geschätzt, der Wagen wies erhebliche Beschädigungen an der Fahrzeugfront auf. Die Polizei in Gelnhausen bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 06051 827-0 zu melden.

5. Zeugensuche: Bei Überholvorgang Spiegelkamera beschädigt - Landesstraße 3178 / Bad Soden-Salmünster

(fg) Am Montagmorgen ereignete sich auf der Landesstraße 3178 aus Mernes kommend in Richtung Bad Soden-Salmünster eine Unfallflucht, bei der ein unbekannter Verkehrsteilnehmer bei einem Überholvorgang die Spiegelkamera eines Sattelzugs streifte. Hierbei entstand ein Schaden von rund 3.500 Euro, weshalb die Polizei nun nach Zeugen sucht. Nach Angaben des Sattelzugfahrers habe sich der Unfall kurz vor 7 Uhr ereignet. Bei dem verursachenden Fahrzeug habe es sich um einen weißen 7,5 Tonner mit Kofferaufbau gehandelt; das Kennzeichenschild habe mit "M" begonnen. Ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern, machte sich der Verursacher davon. Die Polizei in Bad Orb bittet Zeugen des Unfallgeschehens, sich unter der Rufnummer 06052 9148-0 zu melden.

