Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 240910.1 Albersdorf: Fahrzeuge beschädigt - weitere Geschädigte sowie Zeugen gesucht!

Albersdorf (ots)

Am Montagabend hat ein Unbekannter in Albersdorf die Außenspiegel mehrerer Fahrzeuge beschädigt. Ein Zeuge vernahm in dem Zusammenhang zwar einen Knall, entdeckte den Täter bei einer Nachschau jedoch nicht.

Gegen 21.50 Uhr lief eine nicht bekannte Person durch den Ellingstedter Weg und zerstörte an einem geparkten Opel und an zwei weiteren Wagen den linken Außenspiegel, Schadenshöhe etwa je 400 Euro. In der Waldstraße war ein viertes Fahrzeug von dem Vandalismus betroffen.

Hinweise auf den Verursacher der Schäden gibt es bisher nicht. Zeugen sollten sich daher an die Polizei in Albersdorf unter der Telefonnummer 04835 / 223190. Dies gilt ebenso für weitere Geschädigte, die bisher noch keinen Kontakt zur Polizei hatten.

Merle Neufeld

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell