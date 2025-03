PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Einbruch in Gesamtschule +++ Einbruch in Mehrfamilienhaus +++ Diebstahl von E-Bike +++ Verkehrskontrollen in Königstein

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1. Einbruch in Gesamtschule,

Neu-Anspach, Wiesenau, Freitag, 21.03.2025 bis Montag, 24.03.2025

(je)In der Zeit zwischen Freitagabend und Montagmorgen wurde in die Neu-Anspach in eine Schule in der Straße "Wiesenau" eingebrochen. Unbekannte Täter haben eine Scheibe von einem Büro eingeschlagen und sind so in das Gebäude gelangt. Aus zwei Büroräumen wurden Monitore, Kameras mit Zubehör ein WLAN-Router und ein CD-Spieler entwendet. Der entstandene Sachschaden beträgt ca. 1.000 EUR. Hinweise nimmt die Polizeistation Usingen unter der Rufnummer 06081 - 9208-0 entgegen.

2. Einbruch in Mehrfamilienhaus,

Neu-Anspach, Rilkeweg, Freitag, 21.03.2025 bis Montag, 24.03.2025

(je)Zu einem Einbruch kam es in der Zeit zwischen Freitagnachmittag und Montagmorgen in einem Mehrfamilienhaus in der Rilkestraße in Neu-Anspach. Unbekannte Täter haben die Scheibe der Terrassentür einer Erdgeschoßwohnung eingeschlagen. Danach wurde die Tür aufgedrückt und die Wohnung nach Bargeld und Wertsachen durchsucht. Aus der Wohnung wurde Schmuck gestohlen. Der entstandene Sachschaden beträgt ca. 500 EUR. Hinweise nimmt die Polizeistation Usingen unter der Rufnummer 06081 - 9208-0 entgegen.

3. Diebstahl von E-Bike,

Usingen - Eschbach, Schulstraße Samstag, 22.03.2025, 21:00 Uhr bis Sonntag, 23.03.2025, 06:00 Uhr

(je) In der Nacht von Samstag, 22.03.2025 auf Sonntag, 23.03.2025 wurde in der Schulstraße in Usingen ein E-Bike aus einem Innenhof gestohlen. Das Fahrrad war mit einem Fahrradschloss gesichert. Unbekannte Täter hatten das Schloss aufgebrochen und das Fahrrad aus dem Innenhof mitgenommen. Bei dem entwendeten Fahrrad handelt es sich um ein E-Bike der Marke Conway in der Farbe Blau.

Hinweise nimmt die Polizeistation Usingen unter der Rufnummer 06081 - 9208-0 entgegen.

4. Verkehrskontrollen in Königstein,

Königstein, Bundesstraße 8, Montag, 24.03.2025, 15:00 bis 22:00 Uhr

(je)Am Montag wurde in der Zeit von 15:00 bis 22:00 Uhr im Dienstgebiet der Polizeistation Königstein mehrere Verkehrskontrollen durchgeführt. Im Bereich der Bundesstraße 8, Ortsausgang Königstein in Richtung Bad Camberg, wurde gegen 16:00 Uhr ein LKW-Fahrer mit 1,91 Promille aus dem Verkehr gezogen. Nach einer Blutentnahme wurde der Fahrer entlassen. Der Mann muss sich nun in einem Strafverfahren verantworten. Insgesamt wurden 155 Fahrzeuge kontrolliert. Abschließend kann gesagt werden, dass nur ganz wenige Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen Gurt- und Handyverstößen eingeleitet werden mussten. Handynutzer festgestellt wurden.

Original-Content von: PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell