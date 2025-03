Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Geldbeuteldiebstahl aus einer Umkleidekabine

Augsburg (ots)

Oberhausen - Am Freitag (07.03.2025) in der Zeit von 20.00 Uhr bis 22.00 Uhr entwendete ein bislang unbekannter Täter einen Geldbeutel aus einer Umkleidekabine im Meierweg. Der Täter nahm den Geldbeutel aus der Jackentasche des 38-Jährigen, die in der unverschlossenen Umkleidekabine hing.

Die Polizei appelliert, keine Gegenstände oder Wertsachen unbeaufsichtigt in Umkleidekabinen zu lassen.

Die Polizei ermittelt nun wegen Diebstahls. Die Polizeiinspektion Augsburg 5 bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0821/323-2510.

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell