Polizei Hagen

POL-HA: Erfolgreicher Schwerpunkteinsatz: Cannabis und Schlagstock sichergestellt

Hagen-Mitte (ots)

Im Rahmen eines Schwerpunkteinsatzes kontrollierten uniformierte und zivile Beamte der Hagener Polizei am Freitagmorgen bis zum -nachmittag (16.05.2025) im Bereich des Hauptbahnhofes. Im Verlauf des Einsatzes konnten Beamte unter anderem drei mutmaßliche Drogendealer in der Bahnhofstraße beobachten und zwei von ihnen vor einer Spielhalle antreffen. Einer hatte zuvor versucht, sich zu Fuß zu entfernen und warf auf seiner Flucht einen Plastikbeutel zwischen geparkte Autos. Die Einsatzkräfte konnten den 25-jährigen Mann schließlich stellen, seine Personalien überprüfen und den Beutel, in dem sich mehrere Tüten Cannabis befanden, sicherstellen. Zudem fanden die Beamten in seinem Rucksack einen Teleskopschlagstock. Auch der andere tatverdächtige Mann, ein 33-Jähriger, hatte Cannabis bei sich, das mutmaßlich zum Verkauf bestimmt war. Die Beamten fertigten entsprechende Anzeigen. (rst)

