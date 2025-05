Polizei Hagen

POL-HA: Motorradfahrer bei Alleinunfall in der Innenstadt schwer verletzt

Hagen-Mitte (ots)

Bei einem Verkehrsunfall in der Innenstadt hat sich am Montagabend (19.05.2025) ein 76-jähriger Motorradfahrer schwer verletzt. Der Hagener war gegen 18.30 Uhr mit seiner Yamaha auf dem Graf-von-Galen-Ring unterwegs. Er kam aus Eckesey und fuhr in Richtung Hauptbahnhof. Zeugenaussagen zufolge verlor der 76-Jährige aus ungeklärter Ursache bei einem Fahrstreifenwechsel die Kontrolle über sein Zweirad und stürzte. Bei dem Unfall zog er sich schwere, aber nicht lebensbedrohliche Verletzungen zu. Der Rettungsdienst brachte ihn in ein nahegelegenes Krankenhaus. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an. (sen)

