POL-HA: 77-Jährige wird Opfer eines Diebstahls - Wer kennt diese Personen?

Hagen-Altenhagen (ots)

Bereits im Januar besuchte eine 77-jährige Seniorin einen Supermarkt in der Altenhagener Straße. Dort legte sie ihre Geldbörse für den Besuch in ihren Trolley, den sie verschlossen führte. Als sie an der Kasse bezahlen wollte, war ihr Portemonnaie aus Wildleder verschwunden. Es befanden sich Bargeld und mehrere Karten in der Geldbörse. Durch die Videoüberwachungsanlage wurden Tatverdächtige aufgenommen. Wer kennt die abgebildeten Personen oder kann Angaben zu ihrem Aufenthaltsort machen? Hinweise werden unter 02331 986 2066 entgegengenommen. (hir)

Hier der Link zum Fahndungsfoto: https://polizei.nrw/fahndung/168914

