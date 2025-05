Polizei Hagen

POL-HA: Polizei registriert mehrere Geschäfts-Einbrüche und bittet um Hinweise

Hagen (ots)

Am Mittwochmorgen (21.05.2025) drang ein bislang unbekannter Mann um etwa 6 Uhr in die Volme-Galerie ein und beschädigte dort den Sichtschutz eines Cafés. Zudem gelangte der Täter in das Café hinein und nahm die Kassettenschublade aus der Kasse, die er schließlich geöffnet auf dem Boden liegen ließ. Ob etwas aus dem Lokal entwendet wurde, ist nach ersten Kenntnissen nicht bekannt.

In der Nacht auf Donnerstag (22.05.2025) kam es zudem zu einem Einbruch und einem Einbruchversuch in Hohenlimburg. Hier verschafften sich mutmaßlich zwischen Mitternacht und etwa 1 Uhr bislang zwei unbekannte Männer gewaltsam Zutritt zu einem Geschäft für Autozubehör an der Stennertstraße. Informationen zu etwaiger Tatbeute liegen derzeit noch nicht vor. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass dieselben Täter einen Einbruchversuch in ein ähnliches Geschäft an der nahegelegenen Freiheitsstraße unternahmen.

Die Polizei bittet um Hinweise zu den Einbrechern und fragt: Wer hat die Taten beobachtet oder kann mit sonstigen Angaben die Ermittlungen der Polizei unterstützen? Hinweise werden jederzeit telefonisch unter 02331 986 2066 entgegen. (rst)

