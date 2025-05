Polizei Essen

POL-E: Essen: Betrüger erbeuten mit Schockanruf Gold im Wert von über 100.000 Euro -PRÄVENTIONSHINWEISE

Essen (ots)

45307 E.-Kray: Vergangenen Freitagnachmittag (9. Mai) haben Trickbetrüger bei einer Bochumerin Gold im Wert von über 100.000 Euro erbeutet. Übergeben wurde das Edelmetall an der Krayer Straße in Essen.

Die Unbekannten riefen gegen 13:15 Uhr auf dem Festnetztelefon der Bochumerin (66) an. Ihr Sohn habe in Münster einen schweren Verkehrsunfall gehabt, bei dem eine Frau verstorben sei. Anschließend habe er Fahrerflucht begangen. Deshalb habe man ihren Sohn festgenommen und jetzt sei sofort eine Kaution zu zahlen. Da die Betrüger Details über den Sohn zu wissen schienen, schöpfte die 66-Jährige zunächst keinen Verdacht.

Im Wechsel redeten zwei Männer, die sich als Polizist und Staatsanwalt ausgaben, am Telefon auf die Frau ein und vereinbarten mit ihr eine Örtlichkeit für die Übergabe des Goldes. Hierfür ließen sie sich die Handynummer der Frau geben, um eine dauerhafte Gesprächsverbindung halten zu können.

Die ursprünglich in Duisburg geplante Goldübergabe wurde dann plötzlich nach Essen an die Krayer Straße verlegt. Hier holte ein Bote die Beute ab. Kurze Zeit später kam der 66-Jährigen die Gesamtsituation doch merkwürdig vor. Sie rief die Polizei und erstattete Anzeige.

Aus gegebenem Anlass raten wir:

- Seien Sie misstrauisch, wenn Unbekannte Sie anrufen oder vor Ihrer Haustüre stehen. Geben Sie auf gar keinen Fall Details zu Ihren familiären und finanziellen Verhältnissen preis.

- Lassen Sie sich nicht drängen und unter Druck setzen. Nehmen Sie sich Zeit, um die Angaben des Anrufers zu überprüfen. Rufen Sie Ihre Angehörigen unter der Ihnen bekannten Nummer an und lassen Sie sich den Sachverhalt bestätigen.

- Übergeben Sie NIEMALS Geld, Bankkarten oder Wertsachen an unbekannte Personen!

- Kommt Ihnen ein Anruf verdächtig vor, informieren Sie unverzüglich die Polizei. Erstatten Sie Anzeige!

Trotz häufiger Präventionshinweise und Berichterstattung in den Medien schaffen es skrupellose Trickbetrüger immer wieder, die Gutgläubigkeit und die Hilfsbereitschaft älterer Menschen auszunutzen, um an deren Ersparnisse und Notgroschen zu gelangen. Helfen Sie mit, diesen Betrügern das Leben so schwer wie möglich zu machen. Klären Sie Verwandte, Bekannte oder andere ältere Menschen, die Ihnen nahestehen, über Kriminalitätsformen auf und geben Ihnen Verhaltenshinweise an die Hand.

Einen Flyer mit den wichtigsten Hinweisen, den Sie ausdrucken und als "Erinnerung" in Telefonnähe aufbewahren können, finden Sie hier:

https://essen.polizei.nrw/sites/default/files/2025-05/flyer-sam-delikte-ld_v2.pdf

Folgende Broschüren fassen alle wichtigen Informationen zusammen:

https://essen.polizei.nrw/sites/default/files/2018-09/Broschuere_SAEM_36s_web.pdf

https://polizei.nrw/sites/default/files/2020-04/228-BR-Im-Alter-sicher-leben%20%28003%29.pdf

https://polizei.nrw/sites/default/files/2020-04/229-BR-Gut-beraten-im-hohen-Alter%20%28002%29.pdf /SyC

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell