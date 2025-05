Polizei Essen

POL-E: Essen: Holzhütte auf Schulgelände niedergebrannt - Zeugen gesucht

Essen (ots)

45134 E.-Stadtwald:

Am Samstag (10. Mai) gegen 23:20 Uhr wurde die Polizei über einen Brand an der Schellstraße informiert. Am Einsatzort fanden die Einsatzkräfte eine brennende Holzhütte auf einem Schulgelände vor. Der Brand konnte durch die Feuerwehr gelöscht werden. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts der vorsätzlichen Brandstiftung und sucht Zeugen.

Wenn Sie etwas Verdächtiges beobachtet haben, melden Sie sich bitte bei der Polizei Essen telefonisch unter 0201/829-0 oder per E-Mail an hinweise.essen@polizei.nrw.de /SoKo

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell