45468 MH-Stadtgebiet / Dinslaken:

Seit dem 25. April 2025 ermittelt die Polizei Essen unter Leitung der Staatsanwaltschaft Duisburg wegen des Verdachts des sexuellen Missbrauchs von Kindern gegen einen 71-jährigen Tatverdächtigen aus Dinslaken.

Nachdem die Eltern des geschädigten Kindes am 25. April Anzeige bei der Polizei erstattet hatten, wurde der 71-Jährige am Folgetag (26. April) durch die Polizei an seiner Wohnanschrift in Dinslaken vorläufig festgenommen. Am 27. April wurde der Tatverdächtige auf Antrag der Staatsanwaltschaft durch richterlichen Beschluss in Untersuchungshaft genommen.

Ihm wird vorgeworfen, während des Unterrichts als Musiklehrer eine seiner Schülerinnen sexuell motiviert unter der Bekleidung berührt zu haben. Im Rahmen weiterer Ermittlungen wird geprüft, ob es andere Geschädigte gibt./SoKo

