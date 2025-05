POL-E: Essen: 33-Jähriger flüchtet mit Motorroller vor Polizei und stürzt in Graben

Essen (ots) - 45141 E.-Stoppenberg: Am Mittwochmittag (30. April) gelang es Polizeibeamten zwei mutmaßliche Einbrecher an der Ahrendahls Wiese auf frischer Tat zu stellen. Die beiden jungen Männer (17/19) wurden vorläufig festgenommen. Gegen 13:30 Uhr alarmierten aufmerksame Nachbarn die Polizei, weil sie beobachteten, wie zwei Männer über den Balkon in eine Wohnung an der Ahrendahls Wiese einbrachen. Einer der ...

