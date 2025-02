Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Bremervörde: Pkw überschlägt sich - Mutter und Kleinkind leicht verletzt ++

Rotenburg (Wümme) (ots)

Bremervörde. Am gestrigen Nachmittag, gegen 15:00 Uhr, ereignete sich in der Gnarrenburger Straße ein Verkehrsunfall, bei dem zwei Menschen, darunter ein Kleinkind, leicht verletzt wurden.

Nach bisherigen Erkenntnissen war eine 32-jährige Frau mit ihrem einjährigen Kind in Richtung Innenstadt unterwegs, als sie mutmaßlich durch das Kind abgelenkt wurde und nach links von der Fahrbahn abkam. Dabei kollidierte ihr Daimler C 350 mit einer Verkehrsinsel, woraufhin ein Reifen platzte. In der Folge überschlug sich das Fahrzeug und kam auf dem Dach liegend auf der Fahrbahn zum Stillstand.

Die Fahrerin und ihr Kind wurden bei dem Unfall leicht verletzt und zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht.

