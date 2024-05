Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Ladendiebe festgenommen

Warstein-Suttrop (ots)

Am gestrigen Dienstag, gegen 15:30 Uhr, kam es in einem Supermarkt an der Anschrift Alte Kreisstraße 11 zu einem Ladendiebstahl. Ein 37-jähriger und ein 39-jähriger Mann, ohne festen Wohnsitz in Deutschland, entwendeten aus einer Auslage mehrere Zigarettenschachteln. Ein Mitarbeiter des Supermarkts konnte beobachten, wie einer der Männer die Verkleidung der Auslage verbog, um an die Zigaretten zu gelangen. Er steckte sich einige Schachteln in den Rucksack und verließ das Geschäft ohne zu bezahlen. Ein Ladendetektiv gab den hinzugerufenen Polizeibeamten den Hinweis, dass die Personen mit einem Fiat, mit polnischem Kennzeichen, auf den Parkplatz gefahren waren. Die Beamten konnten den geparkten Fiat auf dem Parkplatz ausfindig machen. Von den Tatverdächtigen gab es zunächst keine Spur. Zivile Kräfte der Polizei beobachteten den zurückgelassenen Fiat. Nach kurzer Zeit kamen die beiden Flüchtigen zurück zu ihrem Fahrzeug und konnten festgenommen werden. In dem Rucksack des 39-Jährigen stellten die Beamten mehrere Zigarettenschachteln fest. Bei der Durchsuchung des 37-Jährigen wurde ein Messer in seiner Jackentasche gefunden. In dem Fiat befand sich außerdem Einbruchswerkzeug. Zudem stellte sich heraus, dass der 39-Jährige unter dem Einfluss von Drogen stand. Beide Verdächtigen werden nun einem Haftrichter vorgeführt. (ja)

