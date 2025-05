Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Raesfeld - Unfallflucht begangen

Raesfeld (ots)

Unfallort: Raesfeld, Helweg; Unfallzeit: zwischen 30.04.2025, 11.00 Uhr, und 01.05.2025, 20.20 Uhr; Ein gelbes Audi TT Coupé angefahren hat ein bislang Unbekannter in Raesfeld. Das Auto stand auf dem Seitenstreifen vor einem Wohnhaus entgegengesetzt der Fahrtrichtung. Zwischen Mittwochmorgen und Donnerstagabend beschädigte der Flüchtige den Wagen auf der gesamten Beifahrerseite. Dabei entstand ein Schaden von mehreren tausend Euro. Der Verursacher entfernte sich, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachgekommen zu sein. Die Polizei erbittet Hinweise an das Verkehrskommissariat in Borken unter Tel. (02861) 9000. (sb)

