Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Schöppingen - Abschlussmeldung - Schwerer Verkehrsunfall auf der L579

Schöppingen (ots)

Unfallort: Schöppingen, L579; Unfallzeit: 01.05.2025, 05:43 Uhr; Ein 31-jähriger Mann aus Gronau befuhr mit seinem Auto die L579 aus Heek kommend in Richtung Schöppingen. Während eines Überholvorgangs kam er von der Fahrbahn ab. Der leicht verletzte Autofahrer wurde durch den Rettungsdienst in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Die Sperrung konnte gegen 07:10 Uhr aufgehoben werden. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 17.500EUR. Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache dauern an.

