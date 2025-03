Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Handschuhe im ICE entwendet - Bundespolizei nimmt 22-Jährigen fest

Bochum - Essen (ots)

Am Freitagmorgen (28. Februar) soll ein Mann in einem Schnellzug von Dortmund nach Bochum einer Reisenden ein Kleidungsstück gestohlen haben. Die Geschädigte bemerkte die Tathandlung nicht. Hinzugerufene Bundespolizisten stellten den mutmaßlichen Dieb auf dem Bahnsteig.

Gegen 8:20 Uhr informierte der Zugbegleiter des ICE 646 (Berlin - Düsseldorf) die Bundespolizei über ein Diebstahlsdelikt. Die Einsatzkräfte begaben sich unverzüglich zum Bahnsteig zu Gleis 5 des Bochumer Hauptbahnhofs. Dort wartete bereits der Bahnmitarbeiter und zeigte auf den Tatverdächtigen. Der 22-Jährige wollte sich zu den Vorwürfen gegenüber den Beamten nicht äußern. Im Schnellzug befragten die Uniformierten die Mitreisenden und konnten so die 27-jährige Geschädigte und weitere Zeugen ermitteln. Während der Fahrt von Dortmund nach Bochum seien der Frau unbemerkt ihre schwarzen Handschuhe zu Boden gefallen, als sie auf dem Weg zu der Toilettenanlage war. Daraufhin soll der rumänische Staatsbürger diese aufgehoben und sich mehrfach umgeschaut haben, bevor er sie in seiner rechten Jackentasche verstaute. Anschließend habe er das Zugabteil verlassen. Ein Reisender habe die Essenerin (27) anschließend darauf aufmerksam gemacht, dass ihre Handschuhe entwendet worden sei. Die indische Staatsangehörige habe dann den Zugbegleiter informiert, welcher den Verdächtigen mit der Tathandlung konfrontierte. Erst nach mehrmaliger Aufforderung und unkooperativem Verhalten habe der Wohnungslose schließlich das Kleidungsstück widerwillig herausgegeben. Nach Halt im Hauptbahnhof Bochum habe der 22-Jährige dann schnellen Schrittes den Zug über den Bahnsteig in Richtung Treppenabgang verlassen. Dort konnten die Beamten den Mann schließlich feststellen. Der Beschuldigte konnte zudem kein gültiges Ticket vorweisen. Zur Feststellung seiner Identität brachten die Einsatzkräfte ihn zur Bundespolizeiwache.

Bei einer Durchsuchung fanden die Beamten in einer Jogginghose, welche er unter seiner Jeanshose trug, in der rechten Hosentasche ein Messer, mit einer Klingenlänge von 7,5 cm, auf. In seiner Bauchtasche befand sich zudem ein Schraubendreher sowie seine rumänische Identitätskarte.

Die Polizisten fertigten Lichtbilder von dem 22-Jährigen und nahmen dessen Fingerabdrücke. Der Mann ist bereits in der Vergangenheit polizeilich aufgrund von Eigentumsdelikten in Erscheinung getreten.

Nach seiner Festnahme führten die Beamten ihn dem Gewahrsam der Polizei Bochum zu. Die Bundespolizisten leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen Diebstahls mit Waffen und Erschleichens von Leistungen ein.

