BPOL NRW: 15 neue Bundespolizisten am Hauptbahnhof

Ostbevern (ots) - Durch den Brand von drei Fahrrädern am Bahnhof in Ostbevern ist erheblicher Sachschaden entstanden. Am Donnerstagmorgen (27. Februar) wurden der Bundespolizei in Brand gesetzte Fahrräder am Bahnhof in Ostbevern gemeldet. Eine Streife der Bundespolizei fand im Personentunnel zwei Damenräder vor, die erheblich durch Feuer beschädigt waren. Ein ...

