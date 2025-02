POL-KI: 250204.1 Kiel: Kontrollen Waffenverbot in Verkehrsmitteln

Polizeidirektion Kiel

Gemeinsame Kontrollen der Stadt Kiel, der Bundespolizei und der Polizeidirektion Kiel

Am heutigen Tag fand in der Zeit zwischen 10 und 14 Uhr im Kieler Hauptbahnhof eine gemeinsame Kontrolle mit den Mitarbeitern der Stadt Kiel und Einsatzkräften der Bundespolizei statt. Anlass ist grundsätzlich der Anstieg von Gewaltstraftaten im öffentlichen Raum, insbesondere dem Personennah- und -fernverkehr.

Gewaltdelikte in öffentlichen Verkehrsmitteln sowie deren Umfeld gehen, insbesondere bei der Verwendung von Messern und anderen Waffen, mit einem besonderen Gefährdungspotenzial einher. Zudem sind diese im Besonderen geeignet, das Sicherheitsempfinden nachhaltig zu stören. Um hiergegen wirksam und auch im Vorfeld von Taten intervenieren zu können, sind am 31.10.24 Änderungen im Waffengesetz in Kraft getreten.

Erweitert wurde das Messerverbot auf Grundlage einer Landesverordnung um das Mitführen von Waffen und Messern im öffentlichen Personennahverkehr im Dezember 2024. Diese ergänzt lückenfüllend das Führungsverbot im Personenfernverkehr aus dem Waffengesetz. Kurz gesagt: Messer und andere Waffen haben in Bussen und Bahnen nichts zu suchen!

Um gemeinschaftlich insbesondere Messer aus dem öffentlichen Raum zu verbannen, kontrollierten heute mehrere Einsatzkräfte der Stadt Kiel, der Bundespolizei und der Polizeidirektion Kiel in ihren jeweiligen Zuständigkeiten gemeinsam am Kieler Hauptbahnhof knapp 100 Personen. Hierbei konnten insgesamt 5 Messer und ein Teleskopschlagstock sowie Betäubungsmittel aufgefunden werden. Entsprechende Ordnungswidrigkeiten- und Strafanzeigen wurden gefertigt.

Weitere derartige Kontrollen werden sowohl in der täglichen Arbeit der Polizeibeamtinnen und -beamten durchgeführt werden, als auch in geplanten gemeinsamen Kontrollen in den nächsten Wochen und Monaten folgen.

Stephanie Lage, Ricarda Blucha - Polizeidirektion Kiel André Fischer, Katharina Wala - Bundespolizei Arne Gloy, Pressreferat der Stadt Kiel

