Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Barßel - Nach Durchsuchung wg. Verstoßes gegen das KCanG/BtmG eine Person in Untersuchungshaft

In den Morgenstunden des vergangenen Mittwochs, 29. Mai 2024, wurden insgesamt vier Durchsuchungsbeschlüsse des Amtsgerichtes in Oldenburg umgesetzt. Aufgrund entscheidender Hinweise aus einem bereits abgeschlossen Ermittlungsverfahren ergab sich der Verdacht, dass mehrere Männer aus dem Raum Friesoythe mit einer nicht geringen Menge an Betäubungsmitteln Handel betrieben. Durch das zuständige Fachkommissariat der Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta wurden unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft Oldenburg intensive Ermittlungen aufgenommen. Im Zuge der Ermittlungen erhärtete sich der Verdacht gegen die Männer. Hierbei handelte es sich um einen 34-jährigen sowie einen 49-jährigen, beide aus Barßel, einen 32-jährigen aus Friesoythe sowie einen 34-järhigen aus dem Saterland. Am 29. Mai 2024 suchten die Ermittler und Ermittlerinnen, gemeinsam mit Diensthundeführern der Polizeidirektion Oldenburg so wie unabhängigen Zeugen der Gemeinde die Wohnanschriften der Männer auf - mit Erfolg. Im Zuge der Durchsuchungen konnten Bargeld im unteren 5-stelligen Bereich, eine scharfe Schusswaffe, eine Schreckschusswaffe, Marihuana in nicht geringer Menge, Kokain im mittleren 3-stelligen Grammbereich, sowie diverse betäubungsmitteltypische Utensilien aufgefunden und beschlagnahmt werden. Nach erster Auswertung der aufgefundenen Beweismittel erhärtete sich vor allem der Verdacht gegen den 34-jährigen Mann aus Barßel. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Oldenburg wurde der 34-Jährige vorläufig festgenommen. Er wurde am Nachmittag des 29. Mai einem Haftrichter vorgeführt und befindet sich seither in Untersuchungshaft.

Die weiteren Männer wurden für weitere polizeiliche Maßnahmen zur Dienststelle der Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta verbracht und wurden im Anschluss entlassen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell