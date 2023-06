Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 28.06.2023.

Salzgitter (ots)

In mehreren Fällen wurden Fahrzeuge beschädigt.

Salzgitter, Am Dorfrand, 26.06.2023, 12:00 Uhr-27.06.2023, 05:30 Uhr.

In mindestens vier bekannt gewordenen Fällen hatten unbekannte Täter an abgestellten Fahrzeugen den Lack mit klebriger Substanz bespritzt und hierdurch einen Schaden von annähernd 4.000 Euro verursacht. Die Polizei in Gebhardshagen bittet unter der Telefonnummer 05341 867240 um Zeugenhinweise.

