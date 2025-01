POL-KI: 250131.2 Kiel: tödlicher Verkehrsunfall am Bahnübergang Hofholzallee- Folgemeldung zu 250131.1

Kiel (ots) - Aktuell ist die Bahnstrecke zwischen Hassee und Kronshagen nach einem Unfall am Bahnübergang in der Hofholzallee voll gesperrt. Nach derzeitigem Stand kam es gegen 13:45 Uhr zu einem Zusammenstoß zwischen einem Zug der Nordbahn und einem Radfahrer. Derzeit läuft die Unfallaufnahme, so dass auch der Fahrzeug-, Fußgänger- und Radverkehr in der ...

