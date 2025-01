Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 250131.1 Kiel: Bahnstrecke zwischen Hassee und Kronshagen nach Verkehrsunfall gesperrt

Kiel (ots)

Aktuell ist die Bahnstrecke zwischen Hassee und Kronshagen nach einem Unfall am Bahnübergang in der Hofholzallee voll gesperrt. Nach derzeitigem Stand kam es gegen 13:45 Uhr zu einem Zusammenstoß zwischen einem Zug der Nordbahn und einem Radfahrer. Derzeit läuft die Unfallaufnahme, so dass auch der Fahrzeug-, Fußgänger- und Radverkehr in der Hofholzallee in beide Richtungen nicht möglich ist.

Der Verkehr wird aus Richtung Russee kommend über den Uhlenkrog abgeleitet, aus Richtung Innenstadt ist der Hasseldieksdammer Weg ab dem Westring voll gesperrt.

Stephanie Lage, Polizeidirektion Kiel

Original-Content von: Polizeidirektion Kiel, übermittelt durch news aktuell