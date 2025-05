Polizei Essen

POL-E: Essen: Zwei Unbekannte fesseln 66-Jährige und stehlen Gold aus Tresor - Zeugen gesucht

Essen (ots)

45219 E.-Kettwig: Gestern Mittag (5. Mai) fesselten zwei unbekannte Männer eine 66-jährige Essenerin in einem Wohnhaus an der Wilhelmstraße. Nach aktuellen Erkenntnissen öffneten sie anschließend gewaltsam einen Tresor und entwendeten darin gelagertes Gold. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Gegen 12:40 Uhr klingelte ein vermeintlicher DHL-Bote an einem Wohnhaus an der Wilhelmstraße. Kurz nachdem die Bewohnerin die Haustür geöffnet hatte, drängte der Unbekannte sie gemeinsam mit einem weiteren Mann in ihre Wohnung und fesselte sie. Im Kellerbereich bearbeiteten die Tatverdächtigen mutmaßlich über längere Zeit mit einem Winkelschleifer einen Tresor. Nach aktuellen Erkenntnissen entwendeten sie das darin gelagerte Gold und flüchteten gegen 14:20 Uhr in unbekannte Richtung.

Die Tatverdächtigen wurden als 20 bis 30 Jahre alt beschrieben. Beide sprachen akzentfreies Deutsch. Der erste Mann sei etwa 175 cm groß, habe eine schlanke Statur, ein mutmaßlich nordafrikanisches Erscheinungsbild und trug eine gelb-rote Jacke mit "DHL"-Aufschrift. Der zweite Mann sei ca. 185 cm groß, habe eine sehr dunkle Hautfarbe, trug einen schwarzen Kapuzenpullover, eine hellgraue/hellbeige Hose der Marke Engelbert-Strauss, dunkle Schuhe sowie eine medizinische Maske.

Gegen die beiden beschriebenen Männer wird nun wegen schweren Raubes ermittelt. Das Kriminalkommissariat 13 sucht dringend Zeugen der Tat. Wenn Sie zwischen 12-15 Uhr an der Wilhelmstraße waren und Beobachtungen gemacht haben oder Sie Hinweise zu den Tatverdächtigen geben können, melden Sie sich bitte unter der Telefonnummer 0201/829-0 oder per E-Mail an hinweise.essen@polizei.nrw.de bei der Polizei Essen. /RB

