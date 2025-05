Polizei Essen

POL-E: Bedburg-Hau: Aggressiver Patient schließt sich in Forensik ein - Feuerwehr löscht Brand

Essen (ots)

47551 Bedburg-Hau: Am Samstagvormittag (10. Mai) schloss sich ein aggressiver Patient der LVR-Klinik in einem Gebäude ein. Mehrere weitere Patienten solidarisierten sich daraufhin mit der Person. In dem Gebäude kam es zudem zu einem Brandgeschehen. Polizei und Feuerwehr waren mit starken Kräften vor Ort und konnten die Situation schnell unter Kontrolle bringen und den Brand löschen.

Gegen 10:15 Uhr schloss sich ein aggressiver 27-jähriger Patient in der LVR-Klinik an der Straße Nördlicher Rundweg in einem Raum ein. Mehrere weitere Patienten solidarisierten sich daraufhin mit der Person. In dem Gebäude kam es zudem zu einem Brandgeschehen.

Das Klinikpersonal verließ mit den restlichen unbeteiligten Patienten das Gebäude und brachte diese im umzäunten Außenbereich der Klinik in Sicherheit. Feuerwehr und Polizei waren mit starken Kräften vor Ort. Hierbei kamen auch Spezialeinheiten und ein Polizeihubschrauber zum Einsatz.

Noch am Mittag konnte die Störergruppe von insgesamt 17 Personen unter Kontrolle gebracht werden. Der 27-jährige deutsche Haupttäter wurde vorläufig festgenommen.

Es bestand zu keinem Zeitpunkt eine Gefahr für die Bevölkerung. Außerdem kam es zu keinem Ausbruch der untergebrachten Patienten aus dem umzäunten Gelände. Bei dem gesamten Sachverhalt wurde niemand verletzt.

Die Ermittlungen zu den Hintergründen dauern an./TW

