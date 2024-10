Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der PI Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel vom 07.10.2024: Gewässerverunreinigung eines Bachlaufes

Salzgitter (ots)

Salzgitter-Bad, Voßpaß, 22.09.2024

Die Polizei Salzgitter-Bad wurde am 22.09.2024, gegen 17:30 Uhr, durch einen Zeugen, in die Straße "Voßpaß" gerufen. Er habe eine glänzende Flüssigkeit im dortigen "Fuchsbach" festgestellt. Hierbei handelt es sich augenscheinlich um Treibstoff. Dieser wurde offensichtlich nur wenige Meter vom Fundort in den Bach eingelassen. Laut Zeugenangaben habe sich die Flüssigkeiten am Morgen noch nicht im Bachlauf befunden.

Sowohl die Feuerwehr als auch die Wasserbehörde wurden in Kenntnis gesetzt.

Die Polizei Salzgitter-Bad sucht Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall geben können. Hierzu kann die 05341/825-0 genutzt werden.

