POL-HA: Gemeinsame Presseerklärung des Polizeipräsidiums Hagen und der Polizei Märkischer Kreis - Polizeieinsatz an zwei Schulen im Märkischen Kreis

Hagen-Hohenlimburg (ots) - Am Donnerstag (22.05.2025) kam es gegen 8:00 Uhr zu einem Fall häuslicher Gewalt in Hohenlimburg. Kurz zuvor geriet eine Familie in Streit. Die Auseinandersetzung eskalierte derart, dass der Vater mehrere Gegenstände des Sohnes zerstörte. Verletzt wurde bei dem familiären Disput niemand, der Vater verhielt sich jedoch weiterhin aggressiv. ...

mehr