POL-HA: Fußgängerin von Autofahrer erfasst und leicht verletzt

Hagen-Mitte (ots) - Als ein Streit am Donnerstagabend (22.05.2025) eskalierte, wurde ein 25-Jähriger in einem Café am Graf-von-Galen-Ring leicht verletzt. Zwei bislang unbekannte Täter schlugen auf den Mann ein und verletzten ihn leicht mit einem Messer. Der 25 Jahre alte Kölner traf um etwa 20.30 Uhr zwei Männer in dem Café. Vor Ort gerieten die drei in Streit, ...

mehr